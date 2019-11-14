Суд продлил срок досудебного расследования по делу Грымчака

Высший антикоррупционный суд продлил срок досудебного расследования по делу бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака до 14 февраля 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

В тексте постановления говорится, что в продлении срока досудебного расследования следственный судья видит возможность достижения всестороннего, полного и объективного расследования в уголовном производстве. Органу досудебного расследования необходимо выполнить ряд процессуальных и следственных действий, которые невозможно осуществить до истечения срока досудебного расследования, который был ранее установлен до 14 ноября.

"Продлить срок досудебного расследования в уголовном производстве за № 22019270000000053 от 19.08.2019 года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины до 6 (шести) месяцев, то есть до 14.02.2020 года", - говорится в постановлении суда.

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) изменила подозрении бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку, переквалифицировав подозрение на ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием).

Напомним, Деснянский районный суд города Чернигова арестовал заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, подозреваемого в мошенничестве с альтернативой внесения залога в 6 млн гривен. Залог не внесли, и Грымчак остался под стражей.

РБК-Украина писло, что ГПУ обвинила Гримчака в том, что он и его помощник за взятку обещали обеспечить влияние на судей Верховного суда Украины за вынесение решения в пользу заинтересованного лица.