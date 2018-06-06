Суд продлил обязанности, возложенные на нардепа Полякова

Его задержали 19 июня 2017 года
Соломенский районный суд Киева сегодня, 6 июня, продлил срок обязанностей, возложенных на Максима Полякова. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил прокурор САП Валентин Мусияка.
"Действительно Полякову Максиму продлили возложенные на него обязанности", - сообщил прокурор.
Так, 19 июня 2017 года детективы НАБУ за процессуального руководства САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По версии следствия, преступление совершено с участием народных депутатов Украины.
Напомним, 1 июня в НАБУ узнали о зарубежных поездках депутата Полякова.