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Суд продлил обязанности, возложенные на нардепа Полякова

НовостиПолитика    06.06.2018 - 17:12
Фото: Максим Поляков (РБК-Украина)
Фото: Максим Поляков (РБК-Украина)

Его задержали 19 июня 2017 года

Соломенский районный суд Киева сегодня, 6 июня, продлил срок обязанностей, возложенных на Максима Полякова. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил прокурор САП Валентин Мусияка.

"Действительно Полякову Максиму продлили возложенные на него обязанности", - сообщил прокурор.

Так, 19 июня 2017 года детективы НАБУ за процессуального руководства САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По версии следствия, преступление совершено с участием народных депутатов Украины.

Напомним, 1 июня в НАБУ узнали о зарубежных поездках депутата Полякова.

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Теги публикации: Поляков, мера пресечения, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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