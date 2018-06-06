Суд продовжив обов’язки, покладені на нардепа Полякова

Його затримали 19 червня 2017 року
Солом’янський районний суд Києва сьогодні, 6 червня, продовжив строк обов’язків, покладених на Максима Полякова. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив прокурор САП Валентин Мусіяка.
"Дійсно Полякову Максиму продовжили покладені на нього обов'язки", - повідомив прокурор.
Так, 19 червня 2017 року детективи НАБУ за процесуального керівництва САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За версією слідства, злочин вчинено за участю народних депутатів України.
Нагадаємо, 1 червня у НАБУ дізналися про закордонні поїздки депутата Полякова.