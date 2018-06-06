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Суд продовжив обов’язки, покладені на нардепа Полякова

НовиниПолітика    06.06.2018 - 17:12
Фото: Максим Поляков (РБК-Україна)
Фото: Максим Поляков (РБК-Україна)

Його затримали 19 червня 2017 року

Солом’янський районний суд Києва сьогодні, 6 червня, продовжив строк обов’язків, покладених на  Максима Полякова. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив прокурор САП Валентин Мусіяка.

"Дійсно Полякову Максиму продовжили покладені на нього обов'язки", - повідомив прокурор.

Так, 19 червня 2017 року детективи НАБУ за процесуального керівництва САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За версією слідства, злочин вчинено за участю народних депутатів України.

Нагадаємо, 1 червня у НАБУ дізналися про закордонні поїздки депутата Полякова.

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Теги публікації: Поляков, мера пресечения, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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