В НАБУ узнали о зарубежных поездках депутата Полякова

Туристические поездки в период 2014-2017 годов

Детективы НАБУ допросили физическое лицо - предпринимателя, которая подтвердила факт предоставления народному депутату Максиму Полякову и его жене туристических услуг в период 2014-2017 годов. Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева, сообщает "Слово и Дело".

В НАБУ отметили, что в ноябре 2017 года сыщики провели обыск в офисном помещении ООО, где предприниматель ведет свою деятельность. В результате следственных действий был изъят ряд документов, связанных якобы с поездками Полякова за границу. В Бюро добавили, что предприниматель организовывала поездки нардепа через туристических операторов "Оскар Вейс" и "Буктікет", а сама она работала под вывеской "Краски Вселенной".

Из изъятых документов детективы выяснили, что Поляков в феврале 2017 года организовывал свои мартовские каникулы (с 1 по 11 марта) на Сейшельских островах в 5-ти звездочном отеле Constance Ephelia Resort of Seychelles. Общая сумма тура составила около 24 тысяч долларов.

Кроме того, на майские праздники 2017 году (в период с 29 апреля по 3 мая) нардеп вместе с женой летал на Канарские острова, а именно на остров Тенерифе в 5-ти звездочный отель The Ritz-Carlton Abama de Luxe. Проживание и перелет бизнес классом составили около 3,4 тыс. долларов.

Новогодние каникулы 2015 года (с 27 декабря 2014 года по 9 января 2015 года) Поляков с женой провел на острове Маврикий в 5-ти звездочном отеле Lux Le Morne стоимостью 7,7 тыс. евро. Перелет стоил около 3,3 тыс. евро. Также во время отдыха политик пользовался эксклюзивным автомобилем класса "С".

В Бюро также узнали о поездке нардепа на Мальдивы в 2016 году (с 3 по 11 мая). Там он отдыхал в 5-ти звездочном отеле The Sun Siyam Irufushi Maldives. Стоимость отдыха неизвестна. Билеты Поляков покупал направлению Дубай-Мале-Дубай стоимостью 122,6 тыс. гривен.

Кроме того, нардеп с женой отдыхали в Омане в столице Маскат в период с 22 апреля по 3 мая 2015 года в отеле Bustan Placae (5 звезд) стоимостью 9,2 тыс. доллара. Билеты он покупал направлению Киев-Дубай-Маскат-Дубай-Киев общей стоимостью 80,4 тыс. грн.

В связи с этим, детективы НАБУ намерены получить доступ к счетам туроператоров "Оскар Вейс" и "Буктікет" в Приватбанке, а именно: выписок о движении средств по счетам с раскрытием данных о плательщиках; платежных поручений, квитанций и доверенностей Полякова и его жены на третьих лиц.

Суд удовлетворил ходатайство.

Напомним, как сообщалось ранее, народный депутат Максим Поляков в 2017 году уже был вызван на допрос в Национальное антикоррупционное бюро.