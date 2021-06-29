UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Суд продлил меру пресечения двум фигурантам дела Шеремета

Автор: Дмитрий Левицкий

Шевченковский районный суд Киева продлил меры пресечения двум фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Речь о Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.

Об этом речь шла на трансляции судебного заседания.

"Ходатайство прокурора удовлетворить. Продлить срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Кузьменко запретив круглосуточно покидать место проживания... Продлить срок действия обязанностей Дугарь", - заявила председательствующая судья.

Меры пресечения были продлены еще на 2 месяца. Как известно, Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, а на Дугарь после внесения залога в размере 168 тысяч гривен были возложены обязательства.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года правоохранители объявили о задержании трех подозреваемых в исполнении убийства - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь.

Напомним, 22 июня суд продлил меру пресечения еще одному фигуранту дела - Андрею Антоненко, который находится под круглосуточным домашним арестом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Павел ШереметСудмера пресечения