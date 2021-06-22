Суд продлил меру пресечения Антоненко по делу Шеремета

Шевченковский районный суд Киева продлил действие меры пресечения фигуранту дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко. Он еще 2 месяца будет находиться под домашним арестом.

Об этом на заседании объявила председательствующая судья Оксана Голуб.

Продлить меру пресечения Антоненко на 60 суток просил прокурор.

"Суд постановил: ходатайство прокурора - удовлетворить. Продлить срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Антоненко", - сказала она.

В то же время ходатайство защитника об изменении меры пресечения другой фигурантке дела - Юлии Кузьменко - оставили без удовлетворения.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года правоохранители объявили о задержании трех подозреваемых в исполнении убийства - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугар.