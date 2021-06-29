Суд продовжив запобіжний захід двом фігурантам справи Шеремета

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжні заходи двом фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Мова про Юлію Кузьменко та Яну Дугарь.

Про це йшлося на трансляції судового засідання .

"Клопотання прокурора задовольнити. Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Кузьменко заборонивши цілодобово залишати їй місце проживання... Продовжити строк дії обов’язків Дугарь", - заявила головуюча суддя.

Запобіжні заходи було продовжено на ще 2 місяці. Як відомо, Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом, а на Дугарь після внесення застави у розмірі 168 тисяч гривень були покладені зобов'язання.

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. У грудні 2019 року правоохоронці оголосили про затримання трьох підозрюваних у виконанні вбивства - Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко і Яну Дугарь.