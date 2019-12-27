Суд продлил арест ветерану АТО Грищенко

Печерский суд Киева продлил арест ветерану войны на Донбассе Инне Грищенко, подозреваемой в покушении на жизнь бизнесмена из Ивано-Франковской области. Об этом сообщает "Громадське".

Таким образом, суд продлил арест Грищенко до 24 февраля 2020 года.

"Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Грищенко Инны удовлетворить. Продлить срок содержания до 24 февраля 2020 года", - зачитала судья.

Ранее Министерство внутренних дел заявило, что супруги Инна и Владислав Грищенко якобы были организаторами убийства журналиста Павла Шеремета. Семья добровольцев подозревается в изготовлении самодельного взрывного устройства.

Напомним, ранее в Киеве арестовали ветерана АТО Инну Грищенко с позывным "Пума" и ее мужа.

Супруги Грищенко были задержаны по подозрению в покушении на убийство бизнесмена в Косово в Ивано-Франковской области в 2018 году. Тогда предприниматель вовремя заметил заложенную взрывчатку и спасся.

После того сообщалось, что правоохранители задержали предполагаемого организатора неудачного покушения на ивано-франковского бизнесмена Михаила Чекурака, в ходе которого подозревают ветеранов Инну и Владислава Грищенко.