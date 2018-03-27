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Суд продлил арест убийце сестры Ноздровской

НовостиОбщество    27.03.2018 - 19:04
Фото: Дмитрий Россошанский (facebook.com timofiychuk)
Фото: Дмитрий Россошанский (facebook.com timofiychuk)

Сегодня состоялось судебное заседание по делу ДТП с участием Россошанского

Дмитрию Россошанскому, осужденному на 7 лет лишения свободы за совершение смертельного ДТП в Киевской области, в результате которого погибла сестра убитой правозащитницы Ирины Ноздровской продлили меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Сегодня, 27 марта, состоялось очередное судебное заседание по делу ДТП с участием Д. Россошанского. По ходатайству прокуратуры Киевской области обвиняемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины Д. Россошанскому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее адвокат семьи Ирины Ноздровской Владимир Фурман сообщил, что если прокуратура не внесет изменения в обвинительный акт до следующего заседания суда Россошанский может выйти на свободу уже 27 марта.

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Теги публикации: арест, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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