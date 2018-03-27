Суд продлил арест убийце сестры Ноздровской

Сегодня состоялось судебное заседание по делу ДТП с участием Россошанского

Дмитрию Россошанскому, осужденному на 7 лет лишения свободы за совершение смертельного ДТП в Киевской области, в результате которого погибла сестра убитой правозащитницы Ирины Ноздровской продлили меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Сегодня, 27 марта, состоялось очередное судебное заседание по делу ДТП с участием Д. Россошанского. По ходатайству прокуратуры Киевской области обвиняемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины Д. Россошанскому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее адвокат семьи Ирины Ноздровской Владимир Фурман сообщил, что если прокуратура не внесет изменения в обвинительный акт до следующего заседания суда Россошанский может выйти на свободу уже 27 марта.