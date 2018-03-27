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Суд продовжив арешт вбивці сестри Ноздровської

НовиниСуспільство    27.03.2018 - 19:04
Фото: Дмитро Россошанський (facebook.com timofiychuk)
Фото: Дмитро Россошанський (facebook.com timofiychuk)

Сьогодні відбулося судове засідання у справі ДТП за участю Россошанського

Дмитру Россошанському, засудженого на 7 років позбавлення волі за скоєння смертельного ДТП у Київській області, в результаті якого загинула сестра вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської продовжили запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

"Сьогодні, 27 березня, відбулося чергове судове засідання у справі ДТП за участю Д. Россошанського. За клопотанням прокуратури Київської області обвинуваченому в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України Д. Россошанскому продовжено запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше адвокат сім'ї Ірини Ноздровської Володимир Фурман повідомив, що якщо прокуратура не внесе зміни в звинувачувальний акт до наступного засідання суду Россошанський може вийти на свободу вже 27 березня.

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Теги публікації: арешт, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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