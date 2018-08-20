Суд продлил арест Рубану до 8 сентября

Полный текст определения будет оглашен 23 августа

Шевченковский районный суд Киева сегодня, 20 августа, решил продлить срок действия меры пресечения в отношении подозреваемого в подготовке терактов в Украине Владимира Рубана до 8 сентября. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.



"Суд постановил частично удовлетворить ходатайство прокуратуры и продлить срок содержания под стражей до 8 сентября без альтернативы внесения залога", - сказал судья.

Полный текст определения будет оглашен 23 августа.



Отметим, прокуратура просила продлить для Владимира Рубана срок содержания под стражей на 60 суток.

Напомним, Служба безопасности Украины проверяет причастность военнослужащих Вооруженных сил РФ к передаче оружия Владимиру Рубану и депутату ВР Надежде Савченко.

В СБУ заявляли, что Рубан и Савченко отказываются от дачи показаний следствию.

Кроме того, в спецслужбе сообщали, что в ходе психологической экспертизы с использованием полиграфа были установлены обоснованные выводы относительно намерений Савченко устроить теракт у здания Верховной рады Украины.