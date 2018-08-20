Суд продовжив арешт Рубану до 8 вересня

Повний текст ухвали буде оголошено 23 серпня

Шевченківський районний суд Києва сьогодні, 20 серпня, вирішив продовжити термін дії запобіжного заходу щодо підозрюваного у підготовці терактів в Україні Володимира Рубана до 8 вересня. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.



"Суд ухвалив частково задовольнити клопотання прокуратури і продовжити термін тримання під вартою до 8 вересня без альтернативи внесення застави", - сказав суддя.



Повний текст ухвали буде оголошено 23 серпня.



Зазначимо, прокуратура просила продовжити для Володимира Рубана строк тримання під вартою на 60 діб.

Нагадаємо, Служба безпеки України перевіряє причетність військовослужбовців Збройних сил РФ до передачі зброї Володимиру Рубану і депутату ВР Надії Савченко.

В СБУ заявляли, що Рубан і Савченко відмовляються від дачі показань слідству.

Крім того, в спецслужбі повідомляли, що в ході психологічної експертизи з використанням поліграфа були встановлені обґрунтовані висновки щодо намірів Савченко влаштувати теракт у будівлі Верховної ради України.