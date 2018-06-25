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Суд продлил арест Рубану на 2 месяца

НовостиОбщество    25.06.2018 - 20:01
Фото: Владимир Рубан (УНИАН)
Фото: Владимир Рубан (УНИАН)

Полный текст постановления в отношении Рубана суд объявит 29 июня

Шевченковский районный суд Киева в понедельник, 25 июня, решил продлить на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого в подготовке терактов в Украине Владимира Рубана. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

"Суд принял, учитывая, что вынесение полного решения занимает много времени, ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей удовлетворить. Продлить действие меры пресечения без определения размера залога до 23 августа. Полный текст определения огласить 29 июня", - объявил судья.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура просит продлить Владимиру Рубану срок содержания под стражей на 60 суток.

Рубана подозревают по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Как известно, 8 марта представители правоохранительных органов задержали Рубана во время его попытки попасть на территорию Украины из так называемой "ДНР". Под видом переселенца он пытался провезти целый арсенал оружия, который был спрятан среди мебели.

Прокуратура просит продлить для Рубана срок содержания под стражей на 60 суток Грицак: представители "ДНР" включили Рубана в списки на обмен
Теги публикации: Владимир Рубан  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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