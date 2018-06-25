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Суд продовжив арешт Рубану на 2 місяці

НовиниСуспільство    25.06.2018 - 20:01
Фото: Володимир Рубан (УНІАН)
Фото: Володимир Рубан (УНІАН)

Повний текст ухвали щодо Рубана суд оголосить 29 червня

Шевченківський районний суд Києва у понеділок, 25 червня, вирішив продовжити на 2 місяці запобіжний захід стосовно підозрюваного у підготовці терактів в Україні Володимира Рубана. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

"Суд ухвалив, враховуючи, що винесення повної ухвали займає багато часу, клопотання прокуратури про продовження строку тримання під вартою задовольнити. Продовжити дію запобіжного заходу без визначення розміру застави до 23 серпня. Повний текст ухвали оголосити 29 червня", - оголосив суддя.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що прокуратура просить продовжити для Володимира Рубана строк тримання під вартою на 60 діб.

Рубана підозрюють за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Як відомо, 8 березня представники правоохоронних органів затримали Рубана під час його спроби потрапити на територію України з так званої "ДНР". Під виглядом переселенця він намагався провезти цілий арсенал зброї, який був захований серед меблів. 

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Теги публікації: Владимир Рубан  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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