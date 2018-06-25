Прокуратура просить продовжити для Рубана строк тримання під вартою на 60 діб

Суд дозволив Рубану вийти із боксу для затриманих

Прокуратура просить продовжити для Володимира Рубана, підозрюваного у підготовці терактів, строк тримання під вартою на 60 діб. Про це заявив прокурор по справі Александр Банник у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.

"Строк досудового розслідування продовжено до вересня. Від дачі показань Рубан Володимир відмовився. До 2 липня не виявляється можливим завершити досудове розслідування. Ми маємо ще отримати від мобільних операторів стенограми розмов, а також допитати свідків у справі. Виникла необхідність у продовженні запобіжного заходу. Рубан може здійснити й інші кримінальні правопорушення. Є підстави вважати, що Рубан продовжить чинити злочини. Є необхідність продовжити йому запобіжний захід без можливості внесення застави на 60 діб", - сказав прокурор Банник.

Так, суд дозволив Рубану вийти із боксу для затриманих.

Нагадаємо, Рубана підозрюють за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Раніше сьогодні повідомлялося, що суд почав розгляд клопотання щодо продовження строку тримання під вартою Рубана.