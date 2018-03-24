Суд продлил арест полковника ВСУ Безъязыкова до 21 мая

Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест с ношением электронного браслета

Шевченковский райсуд города Киева продлил содержание под стражей полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыкова, которого обвиняют в государственной измене, еще на два месяца, до 21 мая. Об этом сообщил "5 канал".

По информации издания, в пятницу, 23 марта, в суде заслушали аудиоматериалы дела.

Сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест с ношением электронного браслета, однако прокурор выступил против, аргументировав тем, что Безъязыков может скрыться или оказывать давление на свидетелей.

"Господин Безъязыков, находясь в рядах ВСУ, занимал довольно высокую должность, некоторые свидетели были в подчиненном ему положении. Поэтому, используя свои связи, как личностные, так и профессиональные, находясь на свободе, по мнению органа досудебного расследования и прокуратуры, Безъязыков может каким-то образом повлиять на данных свидетелей", - заявил прокурор Олег Пересада.

В то же время подсудимый и его адвокаты обвинения отвергают.

"Прямых доказательств, которые бы указывали, что Безъязыков является предателем, мы не увидели за этот год", - заявил представитель защиты Олег Веремеенко.

Напомним, Генпрокуратура обвиняет Ивана Безъязыкова в государственной измене, а также в участии в террористической организации.

В обвинительном акте отмечается, что Безъязыков в период с 25 августа 2014 по 27 мая 2015 года, находясь на неподконтрольной украинской власти территории, занимал должность так называемого "заместителя начальника разведывательного управления ДНР", занимался сбором разведывательной информации о передвижении украинских войск и принимал участие в проведении информационных операций по дискредитации ВСУ.