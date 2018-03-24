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Суд продовжив арешт полковника ЗСУ Без’язикова до 21 травня

НовиниСуспільство    24.03.2018 - 00:15
Фото: Шевченківський суд Києва (webscreenshot google.com.ua/maps)
Фото: Шевченківський суд Києва (webscreenshot google.com.ua/maps)

Захист клопотав про зміну запобіжного заходу на домашній арешт із носінням електронного браслета

Шевченківський райсуд міста Києва продовжив тримання під вартою полковника Збройних сил України Івана Без'язикова, якого звинувачують у державній зраді, ще на два місяці, до 21 травня. Про це повідомив "5 канал".

За інформацією видання, у п’ятницю, 23 березня, у суді заслухали аудіоматеріали справи.

Сторона захисту клопотала про зміну запобіжного заходу на домашній арешт із носінням електронного браслета, однак прокурор виступив проти, аргументувавши тим, що Без'язиков може втекти або тиснути на свідків.

"Пан Без'язиков, перебуваючи в лавах ЗСУ, обіймав досить високу посаду, деякі свідки були у підлеглому йому становищі. Тому, використовуючи свої зв'язки, як особистісні, так і професіональні, перебуваючи на волі, на думку органу досудового розслідування та прокуратури, пан Без'язиков може в якийсь спосіб вплинути на вказаних свідків", - заявив прокурор Олег Пересада.

Водночас підсудний та його адвокати обвинувачення відкидають.

"Прямих доказів, які б указували, що Без'язиков є зрадником, ми не побачили за цей рік", - заявив представник захисту Олег Веремієнко.

Нагадаємо, Генпрокуратура обвинувачує Івана Без’язикова в державній зраді, а також в участі в терористичній організації.

В обвинувальному акті зазначається, що Без’язиков в період з 25 серпня 2014 по 27 травня 2015 року, перебуваючи на непідконтрольній українській владі території, обіймав посаду так званого "заступника начальника розвідувального управління ДНР", займався збором розвідувальної інформації щодо пересування українських військ і брав участь у проведенні інформаційних операцій з дискредитації ЗСУ.

 

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Теги публікації: Збройні сили України, госизмена, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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