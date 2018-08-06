Суд продлил арест организатору покушения на Бабченко

Новости Общество 06.08.2018 - 16:51
Фото: Борис Герман (РБК-Украина)
Фото: Борис Герман (РБК-Украина)

Суд продлил арест до 23 сентября

Шевченковский районный суд Киева сегодня, 6 августа, продлил до 23 сентября меру пресечения в виде содержания под стражей Борису Герману, подозреваемому в организации попытки убийства Аркадия Бабченко. Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Шевченковского райсуда Ольга Пивень. 

"Суд продлил арест организатору покушения на Бабченко Борису Герману до 23 сентября", - сообщила она.

Напомним, 15 июня СБУ задержала подозреваемого в организации покушения на убийство Бабченко. Его подозревают в совершении преступления касательно незаконного обращения с оружием и организации подготовки теракта.

СБУ установила второго подозреваемого по делу о покушении на убийство Бабченко. Досудебным расследованием біло установлено, что вместе с гражданином Украины Германом к организации террористических актов причастен гражданин Украины Вячеслав Пивоварник.

Установлено, что Герман по указанию Пивоварника осуществил финансирование и логистику из Россию в Украину группы граждан Украины, которые в Ростове-на-Дону прошли инструктаж и обучение для осуществления террористических актов.

 

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Теги:  Аркадий Бабченко,  Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС