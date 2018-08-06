Суд продовжив арешт до 23 вересня

Шевченківський районний суд Києва сьогодні, 6 серпня, продовжив до 23 вересня запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Борису Герману, підозрюваному в організації спроби вбивства Аркадія Бабченка. Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар Шевченківського райсуду Ольга Півень.

"Суд продовжив арешт організатору замаху на Бабченка Борису Герману до 23 вересня", - повідомила вона.

Нагадаємо, 15 червня СБУ затримала підозрюваного в організації замаху на вбивство Бабченка. Його підозрюють у скоєнні злочину щодо незаконного поводження із зброєю та організації підготовки теракту.

СБУ встановила другого підозрюваного у справі про замах на вбивство Бабченка. Досудовим розслідуванням було встановлено, що разом з громадянином України Германом до організації терористичних актів причетний громадянин України В'ячеслав Пивоварник.

Встановлено, що Герман за вказівкою Пивоварника здійснив фінансування і логістику з Росії в Україну групи громадян України, які в Ростові-на-Дону пройшли інструктаж і навчання для здійснення терористичних актів.