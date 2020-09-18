Суд продлил арест Колесниковой

Суд Беларуси продлил арест члену президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Он будет находиться под арестом до 8 ноября.

Об этом сообщила адвокат Колесниковой Людмила Казак, передает РИА Новости.

По ее словам, арест был продлен в связи с предъявлением Колесниковой обвинения в захвате власти.

"Нам обвинение предъявили пару дней назад, позавчера. Соответственно, со стражей ничего не изменится, пока не будет рассмотрена жалоба (защиты на арест Колесниковой, - ред.) в суде... Сейчас по сроку получается, что стража избирается на два месяца. То есть у нее получается, с 8 сентября по 8 ноября она есть, санкционирована", - сообщила Казак.

Он также добавила, что арест Колесниковой может быть продлен, если это сочтут необходимым.

Напомним, Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о захвате власти. Это уголовное дело было открыто в отношении членов координационного совета оппозиции.

Колесниковой грозит тюремный срок от двух до пяти лет.