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Суд продлил на 2 месяца процессуальные обязательства Насирова

НовостиОбщество    15.06.2018 - 12:51
Фото: Роман Насиров (РБК-Украина)
Фото: Роман Насиров (РБК-Украина)

Также суд повторно отказал Насирову в выезде за границу для лечения

Шевченковский районный суд продлил на 2 месяца процессуальные обязательства экс-председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Романа Насирова. Об этом сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) на странице в Facebook.

"Прокуроры САП подали ходатайство о продлении процессуальных обязанностей обвиняемому, и после 1,5 часовых выступлений стороны защиты суд продлил действие обязанностей на два месяца", - говорится в сообщении.

 

Сьогодні, 15 червня 2018 року, в Шевченківському районному суді міста Києва відбулося судове засідання по суті з...

Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура 15 червня 2018 р.

 

Так, 15 июня 2018 года, в Шевченковском районном суде города Киева состоялось судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-председателя ДФС Украины, а также руководителя Департамента ДФС Украины Романа Насирова.

Также сообщается, что сторона защиты ходатайствовала о выезде обвиняемого за границу для лечения, однако суд, приняв во внимание аргументы прокуроров САП, отказал в удовлетворении ходатайства.

"В связи с долгим рассмотрением ходатайства о продлении процессуальных обязанностей прокурор САП не смог прочитать ни одной страницы обвинительного акта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры САП на требование стороны защиты начали 7 декабря 2017 года зачитывать полный текст обвинительного акта, который состоит из 774 страниц. На сегодня зачитано 245 страниц обвинительного акта.

Сообщается, что следующее судебное заседание назначено на 15:30 на 13 августа 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд города Киева в ходе заседания 16 мая 2018 года принял решение вернуть экс-главе Государственной фискальной службы Украины Романа Насирову паспорт гражданина Украины.

САП передала в суд дело задержанного на взятке заместителя прокурора Винницкой области Обвинительный акт в отношении главы Госаудитслужбы назначено к рассмотрению по существу, - САП
Теги публикации: Роман Насиров, САП  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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