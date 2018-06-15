Суд продовжив на 2 місяці процесуальні зобов'язання Насірова

Також суд повторно відмовив Насірову у виїзді за кордон для лікування

Шевченківський районний суд продовжив на 2 місяці процесуальні зобов'язання екс-голови Державної фіскальної служби (ДФС) України Романа Насирова. Про це повідомляє прес-служба Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) на сторінці у Facebook.

"Прокурори САП подали клопотання про продовженню процесуальних обов’язків обвинуваченому, і після 1,5 годинних виступів сторони захисту суд продовжив дію обов’язків на два місяці" - йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 15 червня 2018 року, в Шевченківському районному суді міста Києва відбулося судове засідання по суті з... Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура 15 червня 2018 р.

Так, 15 червня 2018 року, в Шевченківському районному суді міста Києва відбулося судове засідання з розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-голови ДФС України, а також керівника Департаменту ДФС України Романа Насірова.

Також повідомляється, що сторона захисту клопотала про виїзд обвинуваченого за кордон для лікування, проте суд, взявши до уваги аргументи прокурорів САП, відмовив у задоволенні клопотання.

"У зв’язку з довгим розглядом клопотання про продовження процесуальних обов’язків прокурор САП не зміг зачитати жодної сторінки обвинувального акту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прокурори САП на вимогу сторони захисту розпочали 7 грудня 2017 року зачитувати повний текст обвинувального акту, який складається з 774 сторінок. На сьогодні зачитано 245 сторінок обвинувального акту.

Повідомляється, що наступне судове засідання призначено на 15:30 на 13 серпня 2018 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Шевченківський районний суд міста Києва в ході засідання 16 травня 2018 року прийняв рішення повернути екс-голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову паспорт громадянина України.