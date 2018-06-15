Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Суд продовжив на 2 місяці процесуальні зобов'язання Насірова

НовиниСуспільство    15.06.2018 - 12:51
Фото: Роман Насіров (РБК-Україна)
Фото: Роман Насіров (РБК-Україна)

Також суд повторно відмовив Насірову у виїзді за кордон для лікування

Шевченківський районний суд продовжив на 2 місяці процесуальні зобов'язання екс-голови Державної фіскальної служби (ДФС) України Романа Насирова. Про це повідомляє прес-служба Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) на сторінці у Facebook. 

"Прокурори САП подали клопотання про продовженню процесуальних обов’язків обвинуваченому, і після 1,5 годинних виступів сторони захисту суд продовжив дію обов’язків на два місяці" - йдеться у повідомленні.

 

Сьогодні, 15 червня 2018 року, в Шевченківському районному суді міста Києва відбулося судове засідання по суті з...

Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура 15 червня 2018 р.

 

Так, 15 червня 2018 року, в Шевченківському районному суді міста Києва відбулося судове засідання з розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-голови ДФС України, а також керівника Департаменту ДФС України Романа Насірова.

Також повідомляється, що сторона захисту клопотала про виїзд обвинуваченого за кордон для лікування, проте суд, взявши до уваги аргументи прокурорів САП, відмовив у задоволенні клопотання.

"У зв’язку з довгим розглядом клопотання про продовження процесуальних обов’язків прокурор САП не зміг зачитати жодної сторінки обвинувального акту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прокурори САП на вимогу сторони захисту розпочали 7 грудня 2017 року зачитувати повний текст обвинувального акту, який складається з 774 сторінок. На сьогодні зачитано 245 сторінок обвинувального акту.

Повідомляється, що наступне судове засідання призначено на 15:30 на 13 серпня 2018 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Шевченківський районний суд міста Києва в ході засідання 16 травня 2018 року прийняв рішення повернути екс-голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову паспорт громадянина України.

САП передала до суду справу затриманого на хабарі заступника прокурора Вінницької області Обвинувальний акт стосовно голови Держаудитслужби призначено до розгляду по суті, - САП
Теги публікації: Роман Насіров, САП  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви
Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд
"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся