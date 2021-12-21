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Суд признал запрет российских фильмов в Украине конституционным

Автор: Дмитрий Кузнецов

Большая палата Конституционного суда Украины (КСУ) 21 декабря признала соответствующим Основному закону запрет российских фильмов и телепередач. Полный текст решения КСУ будет опубликован позднее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КСУ.

"Суд признал соответствующими Конституции Украины предписания первого предложения абзаца десятого части второй статьи 6 закона Украины "О телевидении и радиовещании", абзаца четвертого части третьей статьи 15, абзаца четвертого части четвертой статьи 15, части шестой статьи 15, части седьмой статьи 15, части первой статьи 15-1, второе предложение части второй статьи 15-1 Закона Украины "О кинематографии", - говорится в сообщении.

Как пояснили в суде, положения этого закона подразумевают запрет на использование и трансляцию в Украине фильмов и телепередач, созданными компаниями и физическими лицами, внесенными в санкционный список, а также произведенных в стране-агрессоре.

Отмечается, что КСУ принял решение по делу, начатому по представлению 47 народных депутатов. На сайте суда опубликована выдержка из вердикта. Полный текст будет обнародован в ближайшее время.

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Конституционный суд УкраиныРоссийская Федерация