Суд визнав заборону російських фільмів в Україні конституційною

Велика палата Конституційного Суду України (КСУ) 21 грудня визнала відповідною Основному закону заборону російських фільмів і телепередач. Повний текст рішення КСУ буде опублікований пізніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КСУ .

"Суд визнав відповідними Конституції України приписи першої пропозиції абзацу десятого частини другої статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", абзацу четвертого частини третьої статті 15, абзацу четвертого частини четвертої статті 15, частини шостої статті 15, частини сьомої статті 15, частини першої статті 15-1, другу пропозицію частини другої статті 15-1 Закону України "Про кінематографію", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили в суді, положення цього закону мають на увазі заборону на використання і трансляцію в Україні фільмів і телепередач, створеними компаніями і фізичними особами, внесеними до списку санкцій, а також вироблених в країні-агресорі.

Зазначається, що КСУ прийняв рішення у справі, розпочатій за поданням 47 народних депутатів. На сайті суду опубліковано витяг з вердикту. Повний текст буде оприлюднено найближчим часом.