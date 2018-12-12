Суд признал противоправными действия Ситника и Лещенко по "делу Манафорта"

Фото: Пол Манафорт (youtube.com/Wochit Politics)

Речь идет о разглашении информации в деле о "черной бухгалтерии" ПР

Окружной административный суд города Киева признал противоправными действия директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.

Как отмечается, суд рассмотрел иск нардепа Борислава Розенблата к Сытнику и Лещенко, и частично его удовлетворил. В частности, суд признал противоправными действия Сытника относительно разглашения и распространения информации о гражданине США Поле Манафорте, который был главой штаба на тот момент кандидата в президенты США Дональда Трампа, о наличии фамилии и подписей Манафорта в списках "черной бухгалтерии" Партии регионов в материалах досудебного расследования, следствием чего стало вмешательство в избирательные процессы в США в 2016 году, также это нанесло ущерб интересам Украины.

Кроме того, суд признал противоправными действия Лещенко относительно вмешательства во внешнюю политику Украины, путем распространения информации о Манафорте.

"Суд принял соответствующее решение ввиду недоказанности ответчиками, которые являются субъектами властных полномочий, обстоятельств распространения указанной информации, полученной НАБУ от бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака, без нарушения ограничений, которые для них установлены законом", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в САП заявляли, что проверить достоверность "черной бухгалтерии" Партии регионов практически невозможно.

Как писало РБК-Украина, в марте 2017 года Леценко заявлял, что платежи "черной бухгалтерии" ПР проходили через оффшорные компании из счетов в Кыргызстане.

"В ходе расследования мною было установлено, что Пол Манафорт использовал оффшорные юрисдикции и фальшивые инвойсы для того, чтобы получать деньги от коррумпированного украинского лидера (Виктора Януковича, - ред.). В ходе расследования была установлена природа одного из платежей, который Виктор Янукович перевел на имя Пола Манафорта", - заявлял Лещенко.

Кроме того, сообщалось, что отвечая на вопрос о том, осознавал ли Сытник, что, обнародовав материалы досудебного расследования дела "черной бухгалтерии" ПР по Манафорту, НАБУ, по сути, выступает на стороне одного из кандидатов в президенты США, чиновник ответил, что таким образом ведомство лишь отвечало на запросы общественности и СМИ.