Суд визнав протиправними дії Ситника і Лещенка у "справі Манафорта"

Фото: Пол Манафорт (youtube.com/Wochit Politics)

Мова йде про розголошення інформації щодо "чорної бухгалтерії" ПР

Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправними дії директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка у справі щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби суду.

Як зазначається, суд розглянув позов нардепа Борислава Розенблата до Ситника та Лещенка, і частково його задовольнив. Зокрема, суд визнав протиправними дії Ситника щодо розголошення та розповсюдження інформації про громадянина США Пола Манафорта, який був главою штабу на той момент кандидата в президенти США Дональда Трампа, щодо наявності прізвища та підписів Манафорта в списках "чорної бухгалтерії" Партії регіонів в матеріалах досудового розслідування, наслідком чого стало втручання у виборчі процеси у США у 2016 році, також це завдало шкоди інтересам України.

Крім того, суд визнав протиправними дії Лещенка щодо втручання у зовнішню політику України, шляхом поширення інформації про Манафорта.

"Суд ухвалив відповідне рішення з огляду на недоведеність відповідачами, які є суб’єктами владних повноважень, обставин поширення вказаної інформації, отриманої НАБУ від колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака, без порушення обмежень, які для них встановлені законом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у САП заявляли, що перевірити достовірність "чорної бухгалтерії" Партії регіонів практично неможливо.

Як писало РБК-Україна, у березні 2017 року Леценко заявляв, що платежі "чорної бухгалтерії" ПР проходили через офшорні компанії з рахунків у Киргизстані.

"У ході розслідування мною було встановлено, що Пол Манафорт використовував офшорні юрисдикції та фальшиві інвойси для того, щоб отримувати гроші від корумпованого українського лідера (Віктора Януковича - ред.). В ході розслідування була встановлена природа одного з платежів, що Віктор Янукович перевів на ім'я Пола Манафорта", - заявляв Лещенко.

Крім того, повідомлялося, що відповідаючи на питання про те, чи усвідомлював Ситник, що, оприлюднивши матеріали досудового розслідування справи "чорної бухгалтерії" ПР по Манафорту, НАБУ, по суті, виступає на стороні одного з кандидатів в президенти США, чиновник відповів, що таким чином відомство лише відповідало на запити громадськості та ЗМІ.