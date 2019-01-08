Суд признал противоправным запрет командировок нардепов в пленарные недели

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Таким образом суд частично удовлетворил иск Власенко к Парубию

Окружной административный суд Киева принял решение о признании противоправным запрета депутатских командировок в пленарные недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Таким образом, суд частично удовлетворил административный иск народного депутата Сергея Власенко к председателю Верховной рады Украины Андрею Парубию. Так, рассмотрение дела длилось с марта 2018 года.

Указано, что суд признал противоправным и отменил абзац третий пункта 4 распоряжения спикера ВР "О некоторых вопросах соблюдения прав, исполнении обязанностей и усилении ответственности народного депутата в Верховной раде Украины". В этой части было указано, что не осуществляются командировки нардепов в недели, которые отведены для пленарных заседаний парламента в соответствии с календарным планом работы очередной сессии Верховной рады, кроме командировок для участия в официальных парламентских делегациях.

Кроме того, суд признал противоправными действия спикера по подготовке и направлению письма, которым отказано в согласовании командировки депутатов ВР.

"Суд принял соответствующее решение ввиду того, что полномочия председателя Верховной рады... не могут пониматься как полномочия, которые наделяют правом спикера парламента устанавливать новые права/обязанности или создавать ограничения в работе народного депутата при исполнении им своих полномочий, в частности, в осуществлении командировок", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что распоряжением не могут устанавливаться ограничения на осуществление полномочий нардепа, поскольку оно не является нормативно-правовым актом.

Напомним, только 43% народных депутатов (180 из 423) посетили все заседания парламента в сентябре прошлого года.

Как писало РБК-Украина ранее, исследование "Слова и дела" в 2017 году свидетельствует о том, что содержание одного народного депутата Украины обходится государственному бюджету Украины 80 тысяч гривен в месяц.