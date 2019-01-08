Суд визнав протиправною заборону відряджень нардепів у пленарні тижні

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Таким чином суд частково задовільнив позов Власенка до Парубія

Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення щодо визнання протиправною заборони депутатських відряджень у пленарні тижні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу суду.

Таким чином суд частково задовольнив адміністративний позов народного депутата Сергія Власенка до голови Верховної ради України Андрія Парубія. Так, розгляд справи тривав з березня 2018 року.

Вказано, що суд визнав протиправним та скасував абзац третій пункту 4 розпорядження спікера ВР "Про деякі питання дотримання прав, виконання обов’язків та посилення відповідальності народного депутата у Верховній раді України". У цій частині було вказано, що не здійснюються відрядження нардепів у тижні, які відведені для пленарних засідань парламенту відповідно до календарного плану роботи чергової сесії Верховної ради, окрім відряджень для участі в офіційних парламентських делегаціях.

Крім того, суд визнав протиправними дії спікера щодо підготовки та направлення листа, яким відмовлено у погодженні відрядження депутатів ВР.

"Суд ухвалив відповідне рішення зважаючи на те, що повноваження голови Верховної ради… не можуть розумітися як повноваження, які наділяють правом спікера парламенту встановлювати нові права/обов’язки або створювати обмеження у роботі народного депутата при виконанні ним своїх повноважень, зокрема, у здійсненні відряджень", - сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що розпорядженням не можуть встановлюватися обмеження щодо здійснення повноважень нардепа, оскільки воно не є нормативно-правовим актом.

Нагадаємо, лише 43% народних депутатів (180 з 423) відвідали всі засідання парламенту у вересні минулого року.

Як писало РБК-Україна раніше, дослідження "Слова і діла" у 2017 році свідчить про те, що утримання одного народного депутата України обходиться державному бюджету України 80 тисяч гривень на місяць.