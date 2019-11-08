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Суд признал противоправным переименование улицы в Херсоне именем Гандзюк

Новости » Общество     08.11.2019 - 12:16
Суд признал противоправным переименование улицы в Херсоне именем Гандзюк
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook com uakateryna)

В Херсоне улицу Лютеранскую переименовали на улицу имени Екатерины Гандзюк

Апелляционный суд оставил в силе решение Херсонского окружного административного суда относительно противоправности переименования улицы Лютеранской в улицу Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Судебной власти.

Сообщается, что Пятый апелляционный административный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Херсонского городского совета и Херсонского городского головы Владимира Николаенко, и оставил без изменений решение Херсонского окружного административного суда от 10 мая о признании противоправным решение о переименовании.

"Судом объявлено вступительную и резолютивную части постановления, вступившего в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховном Суде в течение тридцати дней со дня составления полного судебного решения", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 мая Окружной административный суд города Херсона признал противоправными и отменил переименование улицы Лютеранской и присвоение ей имени Екатерины Гандзюк. Мэр Херсона Владимир Николаенко заявил, что мэрия подаст апелляцию на решение Херсонского окружного суда.

РБК-Украина сообщало, что СБУ и Генеральная прокуратура в ближайшее время проинформируют общество о новых весомых результатаз в деле Екатерины Гандзюк. Уголовное производство о нападении на Гандзюк передано в СБУ в ноябре 2018 года и в настоящее время следствию известен реальный круг лиц, которые могут быть причастны к заказу.

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