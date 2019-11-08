Суд визнав протиправним перейменування вулиці в Херсоні іменем Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (facebook com uakateryna)

У Херсоні вулицю Лютеранську перейменували на вулицю імені Катерини Гандзюк

Апеляційний суд залишив в силі рішення Херсонського окружного адміністративного суду щодо протиправності перейменування вулиці Лютеранської у вулицю Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Судової влади.

Повідомляється, що П'ятий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги Херсонської міської ради та Херсонського міського голови Володимира Ніколаєнко, та залишив без змін рішення Херсонського окружного адміністративного суду від 10 травня про визнання протиправним рішення про перейменування.

"Судом оголошено вступну і резолютивну частини постанови, яка набрала законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 травня Окружний адміністративний суд міста Херсона визнав протиправним та скасував перейменування вулиці Лютеранської та присвоєння їй імені Катерини Гандзюк. Мер Херсона Володимир Ніколаєнко заявив, що мерія подасть апеляцію на рішення Херсонського окружного суду.

РБК-Україна повідомляло, що СБУ і Генеральна прокуратура найближчим часом інформуватимуть суспільство про нові вагомі результати у справі Катерини Гандзюк. Кримінальне провадження про напад на Гандзюк передано в СБУ в листопаді 2018 року і в даний час слідству відоме реальне коло осіб, які можуть бути причетні до замовлення.