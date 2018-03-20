Суд признал недействительными 60 договоров купли-продажи нефтепродуктов на 3 млрд гривен

Апелляционный хозяйственный суд Киева частично удовлетворил исковое заявление Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) к ПАО "Укрнафта" и ООО "Котлас", признав недействительными 60 договоров купли-продажи нефтепродуктов на общую сумму 2,94 млрд гривен. Соответствующее решение вступило в законную силу 6 марта 2018, передает пресс-служба НАБУ.

НАБУ отмечает, что лица, от имени ОАО "Укрнафта" (50% + 1 акция принадлежат НАК "Нафтогаз Украины") заключили в 2015 году соглашения с ООО "Котлас" о поставках этой компанией нефтепродуктов, не имели на это соответствующих полномочий.

Сообщается, что по этим договорам организация "Котлас" обязывалась поставить "Укрнафте" нефтепродукты, а ПАО осуществить оплату. Однако, как в дальнейшем выяснили детективы НАБУ, поставки в оговоренных объемах ООО "Котлас" не осуществило, зато средства от ПАО "Укрнафта" получило.

Исковое заявление НАБУ основывается на материалах уголовного производства, расследование по которому осуществляют детективы НАБУ с августа 2016 года. В рамках этого дела исследуются факты возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами ПАО "Укрнафта" и ряда коммерческих компаний с целью завладения сырой нефтью на общую сумму более 7,7 млрд гривен.

Так, в результате следственных и процессуальных действий в 2017 году некоторые коммерческие компании добровольно возместили ПАО У"крнафта" более 51,7 млн гривен.

Напомним, в январе "Укрнафта" не утвердила отчеты правления о работе за 2015 и 2016 годы.