Суд визнав недійсними 60 договорів купівлі-продажу нафтопродуктів на 3 млрд гривень

Апеляційний господарський суд Києва частково задовольнив позовну заяву Національного антикорупційного бюро (НАБУ) до ПАТ "Укрнафта" та ТОВ "Котлас", визнавши недійсними 60 договорів купівлі-продажу нафтопродуктів на загальну суму 2,94 млрд гривень. Відповідне рішення набуло чинності 6 березня 2018, передає прес-служба НАБУ.

НАБУ зазначає, що особи, від імені ВАТ "Укрнафта" (50% + 1 акція належить НАК "Нафтогаз України") уклали в 2015 році угоди з ТОВ "Котлас" про постачання цією компанією нафтопродуктів, не мали на це відповідних повноважень.

Повідомляється, що за цими договорами організація "Котлас" зобов'язувалася поставити "Укрнафті" нафтопродукти, а ПАТ здійснити оплату. Однак, як в подальшому з'ясували детективи НАБУ, поставки в обумовлених обсягах ТОВ "Котлас" не здійснило, зате кошти від ПАТ "Укрнафта" отримало.

Позовна заява НАБУ грунтується на матеріалах кримінального провадження, розслідування за яким здійснюють детективи НАБУ з серпня 2016 року. У рамках цієї справи досліджуються факти можливого зловживання службовим становищем посадовими особами ПАТ "Укрнафта" та ряду комерційних компаній з метою заволодіння сирою нафтою на загальну суму понад 7,7 млрд гривень.

Так, в результаті слідчих і процесуальних дій у 2017 році деякі комерційні компанії добровільно відшкодували ПАТ "Укрнафта" більше 51,7 млн гривень.

Нагадаємо, в січні "Укрнафта" не затвердила звіти правління про роботу за 2015 і 2016 роки.