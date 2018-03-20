Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Суд визнав недійсними 60 договорів купівлі-продажу нафтопродуктів на 3 млрд гривень

НовиниСуспільство    20.03.2018 - 15:55
Фото: НАБУ (twitter.com/nab_ukr)
Фото: НАБУ (twitter.com/nab_ukr)

Суд частково задовольнив позов НАБУ до ПАТ "Укрнафта" та ТОВ "Котлас"

Апеляційний господарський суд Києва частково задовольнив позовну заяву Національного антикорупційного бюро (НАБУ) до ПАТ "Укрнафта" та ТОВ "Котлас", визнавши недійсними 60 договорів купівлі-продажу нафтопродуктів на загальну суму 2,94 млрд гривень. Відповідне рішення набуло чинності 6 березня 2018, передає прес-служба НАБУ.

НАБУ зазначає, що особи, від імені ВАТ "Укрнафта" (50% + 1 акція належить НАК "Нафтогаз України") уклали в 2015 році угоди з ТОВ "Котлас" про постачання цією компанією нафтопродуктів, не мали на це відповідних повноважень.

Повідомляється, що за цими договорами організація "Котлас" зобов'язувалася поставити "Укрнафті" нафтопродукти, а ПАТ здійснити оплату. Однак, як в подальшому з'ясували детективи НАБУ, поставки в обумовлених обсягах ТОВ "Котлас" не здійснило, зате кошти від ПАТ "Укрнафта" отримало.

Позовна заява НАБУ грунтується на матеріалах кримінального провадження, розслідування за яким здійснюють детективи НАБУ з серпня 2016 року. У рамках цієї справи досліджуються факти можливого зловживання службовим становищем посадовими особами ПАТ "Укрнафта" та ряду комерційних компаній з метою заволодіння сирою нафтою на загальну суму понад 7,7 млрд гривень.

Так, в результаті слідчих і процесуальних дій у 2017 році деякі комерційні компанії добровільно відшкодували ПАТ "Укрнафта" більше 51,7 млн гривень.

Нагадаємо, в січні "Укрнафта" не затвердила звіти правління про роботу за 2015 і 2016 роки.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Парубій розповів, коли може бути ухвалений законопроект про Антикорупційний суд Міноборони має намір стягнути 5,4 млн гривень з Львівського бронетанкового заводу
Теги: НАБУ, Укрнафта
Перехід на літній час 2018: коли переводити годинники українцям
Можуть не пережити ніч: українців просять врятувати від смерті лелек (фото)
У Києві зникла неповнолітня дівчина (фото)
Британці захопилися українкою, яка плаває голяка при мінусовій температурі (фото)
On Top