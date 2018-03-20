Суд визнав недійсними 60 договорів купівлі-продажу нафтопродуктів на 3 млрд гривень

Суд частково задовольнив позов НАБУ до ПАТ "Укрнафта" та ТОВ "Котлас"
Апеляційний господарський суд Києва частково задовольнив позовну заяву Національного антикорупційного бюро (НАБУ) до ПАТ "Укрнафта" та ТОВ "Котлас", визнавши недійсними 60 договорів купівлі-продажу нафтопродуктів на загальну суму 2,94 млрд гривень. Відповідне рішення набуло чинності 6 березня 2018, передає прес-служба НАБУ.
НАБУ зазначає, що особи, від імені ВАТ "Укрнафта" (50% + 1 акція належить НАК "Нафтогаз України") уклали в 2015 році угоди з ТОВ "Котлас" про постачання цією компанією нафтопродуктів, не мали на це відповідних повноважень.
Повідомляється, що за цими договорами організація "Котлас" зобов'язувалася поставити "Укрнафті" нафтопродукти, а ПАТ здійснити оплату. Однак, як в подальшому з'ясували детективи НАБУ, поставки в обумовлених обсягах ТОВ "Котлас" не здійснило, зате кошти від ПАТ "Укрнафта" отримало.
Позовна заява НАБУ грунтується на матеріалах кримінального провадження, розслідування за яким здійснюють детективи НАБУ з серпня 2016 року. У рамках цієї справи досліджуються факти можливого зловживання службовим становищем посадовими особами ПАТ "Укрнафта" та ряду комерційних компаній з метою заволодіння сирою нафтою на загальну суму понад 7,7 млрд гривень.
Так, в результаті слідчих і процесуальних дій у 2017 році деякі комерційні компанії добровільно відшкодували ПАТ "Укрнафта" більше 51,7 млн гривень.
Нагадаємо, в січні "Укрнафта" не затвердила звіти правління про роботу за 2015 і 2016 роки.