Суд приостановил рассмотрение апелляции ПриватБанка по депозитам Суркисов

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Рассмотрение апелляции по делу на 350 млн долларов приостановлено до решения Верховного суда

Киевский апелляционный суд приостановил рассмотрение апелляционной жалобы ПриватБанка на решение Печерского районного суда об обязательстве банка обслуживать депозиты компаний братьев Суркисов на 350 млн долларов. Решение принято 29 октября.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе банка.

Как отметили в пресс-службе, рассмотрение приостановлено до завершения пересмотра Верховным судом дела по сути.

"Суд по собственной инициативе приостановил рассмотрение апелляционной жалобы до завершения пересмотра дела Верховным судом", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе также сообщили, что суд отклонил ходатайство ПриватБанка о приостановлении действия решения Печерского Киева о выплате банком компаниям Суркисов 350 млн долларов.

Напомним, ранее Печерский Киева удовлетворил иск офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов, к государственному "ПриватБанку". Дело касается обслуживания депозитов компаний на 350 млн долларов.

Верховный суд открыл кассационное производство по жалобе Кабинета министров Украины на решения судов по делу депозитов семьи Суркисов в ПриватБанке.

Одновременно суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка и приостановил исполнение постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года, оставленного без изменений постановлением Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года, до окончания кассационного производства по делу.