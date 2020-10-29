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Суд призупинив розгляд апеляції ПриватБанку за депозитами Суркісів

Київ, Четвер 29 жовтня 2020 14:00
Суд призупинив розгляд апеляції ПриватБанку за депозитами Суркісів
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Розгляд апеляції у справі на 350 млн доларів призупинено до рішення Верховного суду

Київський апеляційний суд призупинив розгляд апеляційної скарги ПриватБанку на рішення Печерського районного суду про зобов'язання банку обслуговувати депозити компаній братів Суркісів на 350 млн доларів. Рішення прийнято 29 жовтня.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі банку.

Як відзначили в прес-службі, розгляд призупинено до завершення перегляду Верховним судом справи по суті.

"Суд з власної ініціативи зупинив розгляд апеляційної скарги до закінчення перегляду справи Верховним судом", - сказали в прес-службі.

У прес-службі також повідомили, що суд відхилив клопотання ПриватБанку про призупинення дії рішення Печерського Києва про виплату банком компаніям Суркісів 350 млн доларів.

Нагадаємо, раніше Печерський Києва задовольнив позов офшорних компаній, пов'язаних з родиною Суркісів, до державного "ПриватБанку". Справа стосується обслуговування депозитів компаній на 350 млн доларів.

Верховний суд відкрив касаційне провадження за скаргою Кабінету міністрів України на рішення судів у справі депозитів сім'ї Суркісів в Приватбанку.

Одночасно суд задовольнив клопотання ПриватБанку і призупинив виконання постанови Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року, залишеного без змін постановою Київського апеляційного суду від 10 червня 2020 року, до закінчення касаційного провадження у справі.

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