Суд приостановил исключение ФФК из членов УАФ

Фото: Печерский суд (УНИАН)

Суд запретил участвовать в заседаниях исполкома УАФ новоизбранным вице-президентам

Исключение Федерации футбола г. Киева из членов Украинской ассоциации футбола (УАФ) приостановлено судом. Соответствующее решение принято 12 июня Печерским судом.

Об этом говорится в обращении администрации на сайте ФФК.

В частности, на сайте ФФК отмечается, что Печерский суд города Киева рассмотрел заявление председателя совещательного органа ГС ФФК "Батьківська рада" Гончаровой Т.В., судьи Всесоюзной категории, президента ОО "Школьная футбольная лига", почетного работника физической культуры и спорта Украины Литвиненко А.М. и заслуженного тренера Украины, заслуженного работника физической культуры и спорта, секретаря ревизионной комиссии ГС ФФК Шпакова А.А. об обеспечении иска в подаче искового заявления о признании недействительными решений XXIII конгресса УАФ.

По результатам рассмотрения, суд запретил УАФ осуществлять любые действия, которые не допускают реализацию ФФК своих прав как члена УАФ.

Кроме того, суд запретил участвовать в заседаниях исполкома УАФ и во всех других руководящих органах новоизбранным вице-президентам и членам Исполкома.

Также суд обязал УАФ предоставить право принимать участие в заседаниях Исполкома и других руководящих органов, снятых вице-президентов и членов Исполкома УАФ.

"Соответственно, суд запретил УАФ, органам юстиции и всем регистраторам совершать действия по регистрации изменений в Устав УАФ и смены руководящих органов", - сообщили в администрации ФФК.

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Автор: РБК-Украина