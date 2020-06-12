Суд призупинив виключення ФФК із членів УАФ

Фото: Печерський суд (УНІАН)

Суд заборонив брати участь у засіданнях виконкому УАФ новообраним віце-президентам

Виключення Федерації футболу м. Києва із членів Української асоціації футболу (УАФ) призупинено судом. Відповідне рішення прийнято 12 червня Печерським судом

Про це йдеться у зверненні адміністрації на сайті ФФК.

Зокрема, на сайті ФФК зазначається, що Печерський суд міста Києва розглянув заяву Голови дорадчого органу ГС ФФК "Батьківська рада" Гончарової Т.В., судді Всесоюзної категорії, президента ГО "Шкільна футбольна ліга", Почесного працівника фізичної культури і спорту України Літвіненка О.М. та заслуженого тренера України, заслуженого працівника фізичної культури і спорту, секретаря ревізійної комісії ГС ФФК Шпакова О.О. про забезпечення позову до подання позовної заяви про визнання недійсними рішень XXIII Конгресу УАФ.

За результатами розгляду, суд заборонив УАФ здійснювати будь-які дії, які не допускають реалізацію ФФК своїх прав як члена УАФ.

Крім того, суд заборонив брати участь у засіданнях виконкому УАФ та у всіх інших керівних органах новообраним віце-президентам і членам виконкому.

Також суд до бов’язав УАФ надати право брати участь у засіданнях Виконкому та інших керівних органів, знятих віце-президентів і членів Виконкому УАФ.

"Відповідно, суд заборонив УАФ, органам юстиції та всім реєстраторам здійснювати дії по реєстрації змін до Статуту УАФ і зміни керівних органів", - повідомили в адміністрації ФФК.

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Автор: РБК-Україна