Суд пригрозил УЕФА уголовным делом, если не будет прекращено расследование против Суперлиги

Судья торгового суда Мадрида Мануэль Руис де Лара вынес постановление, в котором дал Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пять дней, чтобы прекратить дисциплинарное разбирательство в отношении клубов-учредителей Суперлиги. В случае невыполнения этого требования против УЕФА может быть возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление суда, опубликованном изданием Confilegal .

По словам судьи, занятая УЕФА процедурная позиция ставит организацию вне правовых рамок, поскольку она открыто продвигает методы, которые ставят под угрозу принцип свободной конкуренции.

"УЕФА никоим образом не доказал, что он приступил к отмене дисциплинарных процедур, действующих в отношении футбольных клубов "Реал", "Мадрид" и "Ювентус", - приводит издание слова судьи.

Если УЕФА, отмечает издание, не отменит свое решение о наказании клубов-учредителей Суперлиги, то в прокуратуру будет направлено требование для возбуждений уголовного дела по факту неповиновения судебной власти.