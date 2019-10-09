Суд приговорил трех бывших боевиков "ДНР" к 9 годам тюрьмы

Трех бывших боевиков террористической организации "ДНР" приговорили к 9 годам заключения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным спецслужбы, трое жителей Донецкой области в 2014 году добровольно вступили в террористическую группировку "Казачий союз "Область войска Донского ДНР", чтобы подзаработать денег. Они занимали должности стрелков и разведчика, были вооружены бронированной техникой, гранатометами и минометами. Боевики участвовали в боевых действиях против украинской армии.

"В начале своего "боевого пути" участники незаконных вооруженных формирований получали вознаграждение в размере почти 10 тысяч рублей, но впоследствии им пришлось служить бесплатно. После того как среди различных групп боевиков начали возникать конфликты, их группировки были расформированы, а сами защитники "русского мира" потеряли интерес к службе", - говорится в сообщении.

Впоследствии боевики сбежали от своих главарей и скрывались у родственников в подконтрольной украинскому власти территории.

"В 2018 году сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевиков на территории Донецкой области. В ходе обысков в квартирах и домах, где скрывались злоумышленники, правоохранители обнаружили фотоснимки, видеозаписи, военные награды и другие доказательства их причастности к террористической деятельности", - говорится в сообщении.

Суд признал задержанных виновными в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической деятельности) Уголовного кодекса Украины, и приговорил к 9 годам заключения. Приговор уже вступил в силу.

Напомним, ранее в Виннице арестовали американца, который воевал на Донбассе. Его обвиняют в разбое и умышленном убийстве двух человек в штате Флорида в 2018 году.

Ранее РБК-Украина сообщало, что россиянина осудили на 5 лет за подготовку теракта в Запорожье. Заказчиком теракта было так называемое "МГБ ДНР".