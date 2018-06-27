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Суд надав НАБУ доступ до акціонерної угоди "Укрнафти"

НовиниЕкономіка    27.06.2018 - 11:07
Фото: логотип "Укрнафта" (УНІАН)
Фото: логотип "Укрнафта" (УНІАН)

Розслідується можливе отримання таємних бонусів і премій менеджментом компанії від групи "Приват"

Солом'янський райсуд Києва надав детективам Національного антикорупційного бюро (НАБУ) доступ до акціонерної угоди ПАТ "Укрнафта", укладеної між групою "Приват" і урядом Юлії Тимошенко 25 січня 2010 року. Про це йдеться в ухвалі слідчого судді від 14 червня 2018 року.

Згідно з матеріалами суду, детективи розслідують правомірність одержання колишнім керівництвом "Укрнафти" таємних доплат, премій і бонусів від групи "Приват".

"Проводиться розслідування за фактом можливого отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами ПАТ "Укрнафта" за вчинення, всупереч інтересам "Укрнафти" і держави, дій на користь ОСОБА_9, ОСОБА_10 та інших представників групи "Приват", на підставі таємних угод, укладених з міноритарними акціонерами "Укрнафти" компаніями-нерезидентами Littop Enterprises Limited, Brigemont Ventures Limited, Bordo Managemont Limited, Ballioti Enterprises Limited, Renalda Investments Limited", – йдеться в судовому документі

Своє клопотання детективи НАБУ аргументували тим, що на їх думку, однією з підстав для укладання цих таємних угод між міноритарними акціонерами "Укрнафти" та керівництвом компанії, а також отримання "Приватом" контролю над "Укрнафтою" було наявність зазначеного вище акціонерного угоди від 25 січня 2010 року.

Крім того, є ще кілька пов'язаних розслідувань. Зокрема, про ухилення від сплати податків менеджментом "Укрнафти" і самою компанією в особливо великих розмірах.

Також детективи розслідують привласнення коштів "Укрнафти" шляхом виведення їх на фіктивні підприємства та присвоєння нафтопродуктів, що належать державі.

Суд дозволив детективам отримати завірену копію угоди, яке знаходиться в розпорядженні НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, ПАТ "Укрнафта" оскаржила рішення суду, який за позовом НАБУ скасував 60 договорів купівлі нафтопродуктів у ТОВ "Котлас", за яким з компанії в 2015 р. було виведено 2,94 млрд грн.

НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіють компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського і його партнерів.

"Приват" здійснює операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 р. За станом на червень 2018 року податковий борг "Укрнафти" перевищив 15 млрд гривень і становить близько 20% всієї заборгованості по країні.

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Теги публікації: НАБУ, Укрнафта  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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