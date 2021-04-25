Суд в Праге арестовал трех чехов за вероятное участие в войне против Украины на Донбассе

Постановление суда не является окончательным, обвиняемый может подать на них жалобу, которую будет рассматривать городской суд Праги.

Суд отправил под стражу главу "Объединения чехословацких солдат в резерве мира" Ивана Кратохвили, члена этой ассоциации Милоша Уржецкого и православного священника Пржемысла Ивана Хадраву.

По мнению следователей, задержанные граждане Чехии ездили в Украину воевать на стороне пророссийских сепаратистов, планировали, организовывали или поддерживали такие поездки.

Сторона обвинения предложила взять под стражу троих подозреваемых, поскольку они могли сбежать или действовать против свидетелей, которые еще не были заслушаны. Обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы за преступление теракта, до 12 лет тюрьмы за преступление финансирования терроризма, а в случае поддержки и содействия терроризму суд может назначить максимум 15 лет в тюрьме.

По данным издания iRozhlas.cz, среди задержанных была Андреа Крулишова, руководитель аппарата этой же ассоциации, в квартиру которой полиция пришла с обысками 21 апреля утром.

Крулишова якобы руководила подготовкой нескольких десятков граждан Чехии, которые должны были поехать на Донбасс, чтобы воевать за пророссийских сепаратистов. Кроме того, по сообщению сайта "Манипуляторы", ассоциация могла быть связана непосредственно с российскими спецслужбами, а один из ее членов ранее ездил на Донбасс, где якобы принимал участие в боях на стороне сепаратистов. После его возвращения ассоциация начала собирать деньги, чтобы другие люди могли ехать в зону боевых действий.

Согласно предварительным выводам правоохранителей, руководство ассоциации во главе с Кратохвили организовало "военные дни" для детей начальной школы в Чехии.

"Объединение чехословацких солдат в резерве мира" также проводило военные учения, в которых проводились тренировки со всем "разрешенным законом оружием и копиями". Членов ассоциации объединяет острая критика НАТО, которую представитель контрольной комиссии Ассоциации назвал террористической организацией.

Среди арестованных также православный священник с четко выраженной пророссийской ориентацией Пржемысл Иван Хадрава, которому доверили Духовное управление селом при церкви Святого Вацлава в Литомержицах.