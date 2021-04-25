Суд у Празі заарештував трьох чехів за ймовірну участь у війні проти України на Донбасі

Постанова суду не є остаточною, обвинувачений може подати на них скаргу, яку розглядатиме міський суд Праги.

Суд відправив під варту голову "Об'єднання чехословацьких солдатів в резерві миру" Івана Кратохвілі, члена цієї асоціації Мілоша Уржецького та православного священика Пржемисла Івана Хадраву.

На думку слідчих, затримані громадяни Чехії їздили в Україну воювати на боці проросійських сепаратистів, планували, організовували або підтримували такі поїздки.

Сторона обвинувачення запропонувала узяти під варту трьох підозрюваних, оскільки вони могли втекти або діяти проти свідків, які ще не були заслухані. Обвинуваченим загрожує до 20 років в'язниці за злочин теракту, до 12 років в'язниці за злочин фінансування тероризму, а у випадку підтримки та сприяння тероризму суд може призначити максимум 15 років у тюрмі.

За даними видання iRozhlas.cz, серед затриманих була Андреа Крулішова, керівник апарату цієї ж асоціації, до квартири якої поліція прийшла з обшуками 21квітня вранці.

Крулішова нібито керувала підготовкою кількох десятків громадян Чехії, які мали поїхати на Донбас, щоб воювати за проросійських сепаратистів. Крім того, за повідомленням сайту "Маніпулятори", асоціація могла бути пов'язана безпосередньо з російськими спецслужбами, а один із її членів раніше їздив на Донбас, де нібито брав участь у боях на боці сепаратистів. Після його повернення асоціація почала збирати гроші, щоб інші люди могли їхати до зони бойових дій.

Згідно з попередніми висновками правоохоронців, керівництво асоціації на чолі з Кратохвілі організувало "військові дні" для дітей початкової школи в Чехії.

"Об'єднання чехословацьких солдатів в резерві миру" також проводила військові навчання, в яких проводилися тренування з усією "дозволеною законом зброєю та копіями". Членів асоціації об'єднує гостра критика НАТО, яку представник Контрольної комісії асоціації назвав терористичною організацією.

Серед заарештованих також православний священик з чітко вираженою проросійською орієнтацією Пржемисл Іван Хадрава, якому довірили духовне управління селом при церкві Святого Вацлава у Літомержицях.