Суд повторно видав ордер на арешт відстороненого президента Південної Кореї

В Агентстві з розслідування корупції повідомили, що слідчі, які прагнуть допитати Юна за звинуваченнями в організації заколоту, намагалися виконати ордер на його арешт.

Адвокати Юна подали до сеульського суду запит на судову заборону, щоб анулювати ордер на арешт, але в неділю , 6 січня, суд відхилив його.