Суд повторно выдал ордер на арест отстраненного президента Южной Кореи

В Агентстве по расследованию коррупции сообщили, что следователи, стремящиеся допросить Юна по обвинениям в организации мятежа, пытались исполнить ордер на его арест.

Адвокаты Юна подали в сеульский суд запрос на судебный запрет, чтобы аннулировать ордер на арест, но в воскресенье, 6 января, суд отклонил его.