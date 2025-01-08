Суд повторно выдал ордер на арест отстраненного президента Южной Кореи

Южнокорейский суд повторно выдал ордер на арест президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Ему был объявлен импичмент из-за попытки мятежа путем введения в стране военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В Агентстве по расследованию коррупции сообщили, что следователи, стремящиеся допросить Юна по обвинениям в организации мятежа, пытались исполнить ордер на его арест.
Адвокаты Юна подали в сеульский суд запрос на судебный запрет, чтобы аннулировать ордер на арест, но в воскресенье, 6 января, суд отклонил его.
3 декабря президент Юн Сок Ель объявил военное положение в Республике Корея. Таким образом глава государства намеревался запретить деятельность оппозиции и ввести цензуру в СМИ.
Решение Юна спровоцировало острый политический кризис и столкновения сторонников оппозиции с военными.
Парламент и правительство страны решили отменить военное положение в стране. Впоследствии Юн отменил военное положение, оно продлилось чуть менее 6 часов. Оппозиция в парламенте отстранила президента и запустила процедуру импичмента.
27 декабря Конституционный суд Республики Корея начал рассмотрение дела об импичменте Юн Сок Елю.
1 января Западный окружной суд Сеула выдал ордер на арест президента.
Однако руководителя следственного отдела заблокировала живая цепь из сотен сотрудников президентской службы безопасности и военных возле резиденции главы государства.
Антикоррупционное агентство обратилось к полиции с просьбой арестовать президента страны.
Во вторник руководитель следственного отдела заявил, что они по-прежнему полны решимости доставить Юна в суд.
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