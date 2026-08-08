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Суд повернув державі Жовтневий палац у Києві

14:33 08.08.2026 Сб
2 хв
Історична будівля роками залишалася у приватній власності попри особливий статус
aimg Марія Науменко
Фото: Жовтневий палац у Києві (facebook.com/OctoberPalace)

Жовтневий палац у Києві, який має статус пам'ятки національного значення, повернуть державі після рішення Господарського суду столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Суд задовольнив позов Київської міської прокуратури про повернення державі будівлі Жовтневого палацу, який нині є Міжнародним центром культури і мистецтв.

Комплекс є пам'яткою культурної спадщини національного значення та одним із найбільших концертних майданчиків України. За даними Фонду державного майна України, його орієнтовна вартість становить близько 1 млрд гривень.

Історія Жовтневого палацу

Будівлю звели у 1838-1842 роках за проєктом архітектора Вікентія Беретті. Спочатку вона була корпусом Київського інституту шляхетних дівчат. Згодом тут працювали різні державні установи.

З палацом пов'язані й трагічні сторінки української історії. У його стінах працівники НКВС розстрілювали представників української інтелігенції. Серед них були Кость Буревій, Олекса Близько, Григорій Косинка, Тарас та Іван Крушельницькі, Дмитро Фальківський.

У 1979 році будівля отримала статус пам'ятки національного значення. Її включили до переліку об'єктів культурної спадщини, які не підлягають приватизації та можуть перебувати виключно у державній власності.

Чому палац повертають державі

Попри такий статус, Федерація професійних спілок України зареєструвала за собою право власності на будівлю.

За даними прокуратури, перебування Жовтневого палацу у приватній власності створювало ризик його подальшого відчуження.

Тому Київська міська прокуратура звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави в особі Фонду державного майна України.

Суд погодився з доводами прокурора та задовольнив позов про повернення пам'ятки державі.

У січні Київська міська прокуратура звернулася до суду з вимогою повернути у державну власність будівлю Міжнародного центру культури та мистецтв у центрі столиці, відому як колишній Жовтневий палац.

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