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Подозрение организатору покушения на Бабченко могут вручить в любую минуту, - СБУ

НовостиОбщество    31.05.2018 - 12:35
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)

Подозрение в террористическом акте может быть вручено в любую минуту

Подозрение организатору покушения на убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в террористическом акте может быть вручено в любую минуту. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.

"Я только что говорила с опером, он сказал, что процесс в работе. Оно (подозрение, - ред.) может быть вручено в любую минуту", - сообщила Гитлянская.

Однако она сказала, что подозрение еще не вручили.

Напомним, вечером, 29 мая, заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев сообщил, что в журналиста Аркадия Бабченко стреляли. Позже появилась информация о том, что от полученного ранения Бабченко умер в карете "скорой". Вчера стало известно, что Бабченко жив. 

Так, глава СБУ Василий Грицак на брифинге заявил о задержании убийцы российского журналиста Аркадия Бабченко. По его словам, спецлужбой задокументировано, что для реализации этого плана спецслужбами РФ был завербован гражданин Украины "Г", который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для совершения ряда террористических актов с многочисленными жертвами.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, за выполнение заказного убийства бывшему участнику антитеррористической операции (АТО) предлагали 30 тысяч долларов. Кроме того, генпрокурор заявил, что, по предварительным данным следствия, все говорит в пользу росийской версии заказчика преступления против Бабченко. 

 

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Теги публикации: Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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