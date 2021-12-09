Суд поставил точку в деле Scania

Северный апелляционный суд города Киева принял решение в пользу ООО "Скания Украина" на иск от бывшего дилера ООО "Проскан", который требовал многомиллионную компенсацию в качестве упущенной выгоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Суд подтвердил право на расторжение договора с дилером, которое инициировало ООО "Скания Украина" в 2018 году на основании того, что с 2017 года ООО "Проскан" никакой деятельности не вело и не имело ни в собственности, ни в аренде никаких помещений, где предприятие могло бы осуществлять свою хозяйственную деятельность в соответствии с требованиями, прописанными в дилерском договоре. Суд упразднил решение суда первой инстанции о возмещении 164,4 млн гривен в качестве упущенной выгоды. "Справедливость есть, если в нее верить и бороться. Мы благодарны посольству Швеции в Украине, Шведской Бизнес Ассоциации, Европейской Бизнес Ассоциации, Американской торговой палате, Немецко-украинской промышленно-торговой палате, ВААИД, журналистам, партнерам, дилерам и сотрудникам, которые поддержали нас в этой борьбе. Отдельную искреннюю благодарность хотим выразить ВСК по вопросам защиты прав инвесторов и ее главе Галине Янченко за небезразличие, твердую позицию и усилия, направленные на улучшение инвестиционного климата в Украине. И, конечно, приветствуем решение Северного апелляционного суда города Киева о возобновлении справедливости по этому делу", - заявили в пресс-службе компании.