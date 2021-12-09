Суд поставив крапку у справі Scania

Північний апеляційний суд міста Києва ухвалив рішення на користь ТОВ "Сканія Україна" на позов від колишнього дилера ТОВ "Проскан", який вимагав багатомільйонну компенсацію як втрачений зиск.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Суд підтвердив право на розірвання договору з дилером, яке ініціювало ТОВ "Сканія Україна" у 2018 році на підставі того, що з 2017 року ТОВ "Проскан" жодної діяльності не вело та не мало ні у власності, ні в оренді жодних приміщень, де підприємство могло б провадити свою господарську діяльність відповідно до вимог, прописаних у дилерському договорі.
Суд скасував рішення суду першої інстанції про відшкодування 164,4 млн гривень як як втрачений зиск.
"Справедливість є, якщо в неї вірити та боротися. Ми вдячні посольству Швеції в Україні, Шведській Бізнес Асоціації, Європейській Бізнес Асоціації, Американській торговій палаті, Німецько-українській промислово-торговій палаті, ВААІД, журналістам, партнерам, дилерам та співробітникам, які підтримали нас у цій боротьбі. Окрему щиру подяку хочемо висловити ТСК з питань захисту прав інвесторів та її голові Галині Янченко за небайдужість, тверду позицію та зусилля, спрямовані на покращення інвестиційного клімату в Україні, і, звичайно, вітаємо рішення Північного апеляційного суду міста Києва справедливості у цій справі", - заявили у прес-службі компанії.
Нагадаємо, у 2018 та 2019 роках два колишні партнери Сканія Україна - "Журавлина" (м. Сарни Рівненської області) та "Проскан" (м. Київ) подали позови до господарських судів України та вимагали як упущену вигоду - 123 та 164.4 млн грн відповідно.
На взаємозв'язок цих двох справ наголошував на тому факті, що під час судових засідань "Журавлини" проти "Сканія Україна" С.В. Крикуненко, співвласник та директор ТОВ "Проскан", виступав або як третя особа, або взагалі представником "Журавлини" у судах. А основний "доказовий елемент" позовів від "Журавлини" та "Проскана" базувався не на документах, а на тому самому висновку Львівського НДІ судових експертиз, замовником якого був ТОВ "Проскан".
20 жовтня 2021 року Верховний суд поставив фінальну крапку у судовій справі з ТОВ "Журавлина" - касацію на рішення Північного апеляційного суду відхилено без права оскарження.
Раніше Північний апеляційний суд міста Києва ухвалив рішення на користь ТОВ "Сканія Україна" у справі "Проскан".
Scania CV AB (Швеція) є частиною групи Volkswagen, до якої входять 12 брендів легкових та комерційних автомобілів із семи європейських країн.
На території України Scania CV AB діє з 1990-х років через офіційного дистриб'ютора (афілійовану українську компанію ТОВ "Сканія Україна") та мережу дилерів.