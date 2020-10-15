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Суд в Польше продлил арест Новаку

Варшава, Четверг 15 октября 2020 20:37
Суд в Польше продлил арест Новаку
Фото: Славомир Новак (facebook.com Nowak Slaw)
Автор: Андрей Козловский

Районный суд Варшавы удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении временного ареста еще на три месяца бывшему главе "Укравтодора" Славомиру Новаку. Защита подаст жалобу на это решение.

Об этом сообщает RMF24.

Адвокат Славомира Новака Антони Каня-Сенявский заявил, что подзащитный не признает предъявленных ему обвинений, поэтому решение суда будет обжаловано.

Кроме того, судья Данута Кахнович приняла к сведению просьбу прокуратуры о продлении ареста Яцеку П., которого считают сообщником Новака, но на два, а не три месяца, как просил прокурор.

Напомним, 21 июля прокуратура Варшавы предъявила обвинения Новаку в руководстве организованной преступной группой, которая получала выгоду от коррупции. Расследование связано с периодом, когда он возглавлял государственное агентство Украины - "Укравтодор".

Также Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.

Кроме того, РБК-Украина ранее сообщало, что Польский суд отказался отпустить под залог Славомира Новака.

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Новости Украины Общество Славомир Новак

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