Суд на полгода продлил расследование дела Бабченко

Суд продлил расследование покушения на Бабченко на 6 месяцев

Шевченковский районный суд Киева продлил на полгода срок досудебного расследования дела журналиста Аркадия Бабченко, покушение на которого было совершено 29 мая 2018 года в Киеве. Об этом заявил адвокат подозреваемого Тараса Стельмашенко Виктор Губский, сообщает "Громадське".

Так, судья Евгений Сидоров продолжил расследование дела Бабченко на 6 месяцев.

Отметим, об "убийстве" Бабченко стало известно вечером 29 мая. Сообщалось, что журналист был "убит" в подъезде дома, когда он возвращался домой. На следующий день, 30 мая, правоохранители сообщили, что Бабченко жив, а "убийство" было спецоперацией. В тот же день СБУ сообщила о задержании "убийцы" Бабченко.

"Для реализации циничного плана спецслужбами РФ был завербован гражданин Украины "Г", - сообщали в СБУ.

Также правоохранители задержали и предполагаемого организатора покушения на Бабченко Бориса Германа, на данный момент он арестован.

Кроме того, в СБУ сообщали, что исполнителем покушения на Бабченко был бывший доброволец АТО Алексей Цимбалюк.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявлял, что покушение на Бабченко совершили российские спецслужбы.

Кроме того, в СБУ сообщали, что спецоперацию по Бабченко правоохранители готовили два месяца.

Как рассказывал сам журналист, к нему обратились правоохранители, которые сообщили, что его хотят ликвидировать. Киллеру, который должен был убить Бабченко, обещали 40 тыс. долларов.