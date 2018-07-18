Суд на півроку продовжив розслідування справи Бабченка

Суд продовжив розслідування замаху на Бабченка на 6 місяців

Шевченківський районний суд Києва продовжив на півроку термін досудового розслідування справи журналіста Аркадія Бабченка, замах на якого було скоєно 29 травня 2018 року у Києві. Про це заявив адвокат підозрюваного Тараса Стельмашенка Віктор Губський, повідомляє "Громадське".

Так, суддя Євген Сидоров продовжив розслідування справи Бабченка на 6 місяців.

Зазначимо, про "вбивство" Бабченка стало відомо ввечорі 29 травня. Повідомлялося, що журналіста було "вбито" у під'їзді будинку, коли він повертався додому. Наступного дня, 30 травня, правоохоронці повідомили, що Бабченко живий, а "вбивство" було спецоперацією. Того ж дня СБУ повідомила про затримання "вбивці" Бабченка.

"Для реалізації цинічного плану спецслужбами РФ був завербований громадянин України "Г", - повідомляли у СБУ.

Також правоохоронці затримали і ймовірного організатора замаху на Бабченка Бориса Германа, наразі його арештовано.

Крім того, в СБУ повідомляли, що виконавцем замаху на Бабченка був колишній доброволець АТО Олексій Цимбалюк.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, глава Служби безпеки України Василь Грицак заявляв, що замах на Бабченка вчинили російські спецслужби.

Крім того, у СБУ повідомляли, що спецоперацію по Бабченку правоохоронці готували два місяці.

Як розповідав сам журналіст, до нього звернулися правоохоронці, які повідомили, що його хочуть ліквідувати. Кілеру, який мав вбити Бабченка, обіцяли 40 тис. доларів.